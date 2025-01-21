Фон дер Ляйен считает, что ЕС и США не должны устраивать "гонку на дно"

© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Евросоюз, США и их партнеры должны продуктивно взаимодействовать, а не пытаться обогнать друг друга по пути на дно. Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью на 55-й сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Мы должны работать сообща, а не конкурировать, чтобы не устраивать гонку на дно. Я обращаюсь к нашим ближайшим партнерам - США. Наши экономики тесно объединены, миллионы американских граждан имеют работу благодаря сотрудничеству с Европой", - подчеркнул она.

При этом Фон дер Ляйен подтвердила готовность Евросоюза защищать в отношениях с США свои неизменные ценности.

Она также призвала "конструктивно работать с партнерами, включая Индию и Китай", утверждая, что это принесет всем "только рост благосостояния".