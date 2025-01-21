Над Крымом нейтрализованы семь украинских БПЛА

Алексей Коновалов/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали семь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Во вторник, 21 января, в период с 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым", - указали в российском военном ведомстве.