Южная Корея по-прежнему выступает за денуклеаризацию КНДР

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Республика Корея по-прежнему выступает за полную денуклеаризацию КНДР. Так в южнокорейском Минобороны отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о народной республике.

В понедельник при общении с журналистами Трамп назвал КНДР "ядерной державой" и высказал мнение, что лидер народной республики Ким Чен Ын "будет рад" его переизбранию.

"Денуклеаризация КНДР необходима для прочного мира и стабильности на планете, нам нужно продолжать добиваться этого", - заявил официальный представитель министерства Чон Ха Гю в ходе брифинга. "Наше правительство продолжит взаимодействовать с международным сообществом ради денуклеаризации Северной Кореи", - подчеркнул он.

Как отмечают южнокорейские СМИ, ссылаясь на анонимного сотрудника министерства объединения, в Сеуле продолжают считать денуклеаризацию КНДР общей с США целью.

После заявлений Трампа южнокорейские эксперты и СМИ стали предполагать, что за его высказываниями может последовать пересмотр политики Вашингтона на Корейском полуострове с переходом от полной денуклеаризации в качестве конечной цели к переговорам с Пхеньяном о контроле над ядерными вооружениями.