Путин дал высокую оценку усилиям Египта в достижении договоренностей Израиля и ХАМАС

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Президент России Владимир Путин ходе разговора по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси дал высокую оценку усилиям Каира в достижении договоренностей Израиля и ХАМАС. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Обсуждено положение дел в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС. В этой связи глава российского государства дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей", - следует из сообщения.

Стороны также обсудили "ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эд-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", указали в Кремле.

"Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси затронули ситуацию в Сирии, отметив, что необходимо обеспечить соблюдение законных прав всех граждан этой страны.