В Турции объявлен траур после пожара в отеле на горнолыжном курорте

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В Турции объявлен однодневный национальный траур в связи с массовой гибелью людей при пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая. Об этом объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к нации по итогам заседания правительства.

"В память о погибших при пожаре в отеле в провинции Болу в среду, 22 января, в стране объявлен однодневный национальный траур", - сказал он, передает телеканал TRT Haber.

Эрдоган заверил, что все виновные в трагедии на курорте, унесшей 66 жизней, понесут заслуженное наказание.