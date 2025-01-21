Белоусов прибыл с официальным визитом в Узбекистан

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Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Ожидается, что в рамках визита Белоусов проведет переговоры с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством страны.

По информации МО РФ, Белоусов намерен обсудить вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Ташкента.