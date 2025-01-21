Медведев: миру необходимо общее процветание, а не "золотой век Америки"

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Общение президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина после инаугурации президента США Дональда Трампа стало лучшей демонстрацией многополярности мира и необходимости всеобщего процветания. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведенный после вчерашнего события. Он стал лучшим свидетельством многополярности современного мира и стратегического партнерства наших стран", - указал Медведев.

По его словам, всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в "золотом веке Америки", как об этом заявил Трамп, а "в развитии и процветании всего человечества". "Вместе сделаем мир лучше!" - призвал российский политик, продублировав эту фразу на китайском.