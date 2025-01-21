Минздрав сектора Газа сообщил о более 47,1 тыс. погибших с октября 2023 года

© Хасан Альзаанин/ТАСС

В результате действий израильской армии в секторе Газа с начала там боевых действий в октябре 2023 года погибли более 47,1 тыс. палестинцев. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в Telegam-канале.

"Число погибших в результате действий израильских военных в Газе с октября 2023 года увеличилось до 47 107, еще 111 147 человек получили ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что за минувшие сутки, в анклаве погибли 4 человека, 56 пострадали. Медики также обнаружили останки еще 68 человек при разборе завалов.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.

15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, предусматривающее три этапа, вступило в силу 19 января.