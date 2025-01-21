Маск назвал Шольца "тупицей"

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Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца тупицей, употребив для этого английское слово Oaf.

"Позор Oaf Shitz", - указал американский миллиардер в соцсети X, комментируя высказывание Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что он не поддерживает свободу слова, если речь идет о поддержке крайне правых взглядов. Так, глава германского правительства прокомментировал ситуацию с Маском на мероприятии по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа.

Во время выступления с речью после церемонии инаугурации Маск выразил благодарность сторонникам Трампа за поддержку. В какой-то момент он приложил правую руку к груди, а после этого отставил ее в сторону ладонью вниз. Затем бизнесмен повернулся и повторил жест. В сети выходку Маска начали сравнивать с жестом, который показывали итальянские фашисты и немецкие нацисты. Сам миллиардер отверг утверждения о том, что он вскинул руку в нацистском приветствии.

Ранее Трамп объявил, что Маск возглавит в его администрации новое ведомство DOGE, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.