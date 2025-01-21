Число погибших при пожаре в отеле в Турции возросло до 76

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая увеличилось до 76. Ранее сообщалось о 66 жертвах трагедии.

"Согласно последним данным, число погибших составило 76. Установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам. В ходе расследования на нынешнем этапе задержаны 9 человек", - сказал Ерликая в беседе с журналистами.