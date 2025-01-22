WSJ: Трамп поставил задачу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

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Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу проработать завершение конфликта на Украине за 100 дней. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Вместе с тем, по мнению издания, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда утверждал, что положит конец конфликту до вступления в должность" президента США.

По данным источников газеты, нынешний глава Белого дома намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине. Как отмечают собеседники издания из числа бывших коллег Келлога, его нельзя назвать самостоятельной фигурой, поскольку он полностью зависит от мнения Трампа. В этой связи Келлог якобы "не будет допущен до каких-либо реальных переговоров" между Вашингтоном и Москвой, указывается в материале.

7 января Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в рамках избирательной кампании. Келлог, со своей стороны, заявил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок.

Во вторник Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Украине, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ "в любое время". При этом новый американский лидер допустил ужесточение санкций против РФ, если она проигнорирует сделку по Украине.