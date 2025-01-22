Вблизи местонахождения кормы "Волгонефти-212" закроют движение судов

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Зона местонахождения кормы танкера "Волгонефть-212", которая затонула в 11 км от берега, будет ограждена специальными знаками, этот участок акватории не будет доступен для движения судов. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Эта часть судна лежит на глубине 20 м. В ближайшее время на воде установят специальные знаки. Желтые конусы и топовый крест будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов. От берега кормовая часть "Волгонефть-212" находится на расстоянии примерно в 6 морских миль, или 11 км , - сказано в сообщении.