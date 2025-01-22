Осужденному за покушение на Прилепина утвердили пожизненный срок

Апелляционный военный суд во Власихе утвердил приговор гражданину Украины Александру Пермякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в виде пожизненного лишения свободы за покушение на писателя Захара Прилепина, сообщает ТАСС.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты Пермякова на решение суда первой инстанции и постановил срок наказания Пермякову оставить без изменения", - следует из оглашенного решения.

Ранее Второй западный окружной военный суд путем частичного сложения наказаний окончательно назначил Пермякову наказание в виде пожизненного заключения со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Первые 5 лет осужденный проведет в тюрьме, остальное время - в колонии особого режима.