Politico: Европа рассматривает ответные тарифные меры при торговой войне с США

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Европа и США уже несколько месяцев прорабатывают разные варианты развития событий в связи с намерениями нового американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Как отмечается, официальные лица рассчитывают, что им удастся убедить Трампа не применять тарифы на европейский экспорт, вместе с тем они готовы к полному спектру контрмер, в том числе к ответным тарифам.

Европейские лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, также быстро разрабатывают планы, чтобы продемонстрировать готовность взять на себя бремя поддержки Украины и вести переговоры с Трампом о будущих договоренностях, указывает издание.

Некоторое время назад Трамп заявил о намерении ввести в отношении Европейского союза повышенные импортные пошлины, если Брюссель не нарастит объемы закупок нефти и газа у США. "Я сказал Евросоюзу, что он должен восполнить огромный дефицит в торговых отношениях с США существенным увеличением закупок наших нефти и газа. В противном случае сообщество ждут тарифы по полной программе!" - указал политик на своей странице в соцсети Truth Соц. сети.