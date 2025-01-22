Рябков: для отношений Москвы и Вашингтона появилось окно возможностей

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Для российско-американских отношений приход Дональда Трампа к власти в США открыл небольшое окно возможностей. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы не можем сегодня рассуждать о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома Джо Байдена, на сегодня появилось пусть и небольшое, но окно возможностей", - указал высокопоставленный дипломат.

"Поэтому важно понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с США, как максимизировать возможности, минимизировать риски. Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок", - отметил Рябков. По его словам, вопрос о том, как эта ситуация отразится на контурах внешнеполитического курса США, требует пристального внимания.

Церемония инаугурации нового президента США прошла 20 января. Трамп принес присягу на верность конституции и стране. Он был 45-м и стал 47-м главой американского государства.