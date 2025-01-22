Российский рынок акций в начале торгов перешел к снижению ведущих индексов

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Российский рынок акций 22 января перешел к снижению ведущих индексов после их роста в начале торгов, юань слабеет к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,34% и торговался на уровне 2 944,63 пункта, индекс РТС рос на 0,34% и составлял 928,29 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов опустился на 4,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,539 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к незначительному снижению и торговался на уровне 2 933,02 пункта (-0,06%), индекс РТС составлял 924,63 пункта (-0,06%). В свою очередь, курс китайской валюты замедлил снижение и составлял 13,555 рубля (-2,75 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.