В Иране разбился военный самолет

Самолет ВВС Ирана потерпел крушение в провинции Хамадан. Об этом информировал заместитель губернатора провинции Хамзе Эмраи, передает агентство IRNA.

Сообщается, что крушение произошло в районе Кабудраханг, на севере провинции. "Оба пилота успели катапультироваться до столкновения с землей", - указал Эмраи. Вид и марка воздушного судна не уточняются.

По словам другого собеседника агентства, оба пилота были доставлены в медучреждение с незначительными травмами.