Котяков: в страховой стаж будут зачтены все периоды отпуска по уходу за ребенком

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Минтруд подготовил проект закона, в соответствии с которым в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщил глава министерства России Антон Котяков при общении с журналистами.

"Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до 1,5 лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это будет способствовать увеличению будущей пенсии родителей в многодетных семьях", - приводит его слова пресс-служба Минтруда.

Котяков уточнил, что нововведения будут распространяться и на тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд России за пересчетом страховой пенсии.

Вместе с тем расширяется перечень мер материальной поддержки для многодетных матерей, удостоенных звания "Мать-героиня". Планируется, что такие матери будут получать ежемесячные выплаты, как и Герои труда. В Минтруде обратили внимание, что в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина было возрождено звание "Мать-героиня", вручение ордена сопровождается единовременной выплатой в 1 млн рублей. Героям труда на сегодняшний день установлены ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей.