Стубб оценил возможность урегулирования на Украине спустя 3-6 месяцев

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Первоначально анонсированные президентом США Дональдом Трампом сроки урегулирования конфликта на Украине за 24 часа в настоящее время сдвинулись в сторону 3-6 месяцев, за это время возможно найти мирное решение. Соответствующую точку зрения высказал президент Финляндии Александр Стубб, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сроки сдвигаются с 24 часов в сторону 3-6 месяцев. Это то окно возможностей, с которым мы имеем дело сегодня. Что можно оценить с оптимизмом, это то, что Трамп очень тверд в вопросах достижения мира", - указал он.

Стубб также обратил внимание, что важным достижением Трампа стало перемирие в палестино-израильском конфликте. На его взгляд, американский лидер сейчас "пытается сформулировать решение" по Украине, которое могло бы быть схожим.

Вместе с тем, по словам президента Финляндии, соглашение по Украине для США не должно "превратиться в Афганистан 2.0.", где власть пала вскоре после вывода американских войск в 2021 году. Он также убежден, что переговоры по Украине не должны проводиться без участия Евросоюза. То или иное решение, которое может быть достигнуто, отразится на всей глобальной архитектуре безопасности, заключил Стубб.

По информации газеты The Wall Street Journal, Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу проработать завершение украинского конфликта за 100 дней.