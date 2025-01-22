Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 12 ноября опускался ниже 97 рублей

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Курс доллара на российском межбанковском рынке в среду впервые с 12 ноября прошлого года опускался ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 12:59 мск, курс американской валюты снижался на 3,01% и торговался на уровне 96,5 рубля. К 13:13 мск доллар замедлил снижение и находился на отметке в 98,38 рубля (-1,12%).

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке опускался на 0,68%, до 102,82 рубля.