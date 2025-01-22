Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 390 человек

© Минобороны России/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении составили более 390 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Суточные потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены 4 танка, бронетранспортер, 11 боевых бронемашин, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномета, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также 6 пунктов управления БПЛА и 2 склада боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении потери противника составили до 54 тыс. военнослужащих, 313 танков, 237 БМП, 179 бронетранспортеров, 1 601 боевую бронированную машину, 1 586 автомобилей, 387 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО.