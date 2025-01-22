Reuters: Гросси планирует посетить Россию и Украину в ближайшие несколько недель

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в ближайшие несколько недель посетить Россию и Украину. Об этом информировало агентство Reuters.

Как заявил Гросси на полях Всемирного экономического форума в Давосе, его визит в Россию и на Украину может состояться в течение нескольких недель. Он также выразил обеспокоенность в связи с "возросшей военной активностью" в районе Запорожской АЭС.

В начале января гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что намерен продолжить встречи и консультации с главой МАГАТЭ в наступившем году.