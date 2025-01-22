В Гагаузии объявили 2025 год Годом 80-летия Победы в ВОВ

В Гагаузии 2025 год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале.

"Исполком объявил 2025-й год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа над фашизмом была одержана советским народом, частью которого были и жители Советской Молдавии - молдаване, гагаузы, украинцы, болгары, русские, евреи и представители других народов. Мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории и считаем своим долгом передать правду о войне будущим поколениям" , - указала она.

Гуцул уточнила, что в рамках Года Победы в Гагаузии будет проведен цикл образовательных, культурных и научных мероприятий, ориентированных на увековечивание памяти героев войны.