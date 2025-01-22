Гутерриш: перемирия в Газе позволила добиться "мощная дипломатия" Трампа

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что "мощная дипломатия" президента США Дональда Трампа сыграла важную роль в достижении перемирия в секторе Газа.

"Переговоры все затягивались и затягивались. И вдруг внезапно все произошло. Я думаю важную роль в этом сыграла мощная дипломатия тогдашнего избранного президента США. Позиция Израиля была такова, что еще за два дня до достижения прекращения огня они на него не соглашались. Я думаю, нам представился пример мощной дипломатии, которой мы должны отдать должное", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Режим прекращения огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в которую вошли Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.