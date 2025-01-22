Киргизия будет представлена на высшем уровне на 80-летии Победы в Москве

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Киргизия на торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые запланированы в Москве, будет представлена на высшем уровне. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, "Кыргызская республика будет представлена на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, в Москве на высшем уровне".

Со своей стороны, Лавров отметил, что Россия будет рада видеть руководство Киргизии на этих мероприятиях. В декабре прошлого года на встрече с руководителями парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран Организации на парад в честь 80-летия Победы в ВОВ, который пройдет в 2025 году в Москве.