Зеленский призвал Европу содержать миллионную армию Украины

© AP Photo/ Andrew Kravchenko/ТАСС

Государства Европы должны взять на себя содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Киев планирует увеличить до 1 млн человек, если Украину не примут в НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский журналистам на Всемирном экономическом форуме.

"У нас есть 800 тыс., если не будет ни НАТО, не будет четких гарантий безопасности или иностранного контингента, то мы должны иметь миллионную армию. Такую армию необходимо кормить, кто ее будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные и т. д.", - сказал он.

Вместе с тем Зеленский обратил внимание, что членство Украины в Североатлантическом альянсе обойдется Европе дешевле того, чтобы содержать миллионную армию, на которую у Киева нет финансирования. Он также поддержал идею размещения на Украине западных войск, назвав минимумом 200 тыс. иностранных солдат.