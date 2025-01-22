В Крыму заявили о гибели 1 160 птиц и 5 дельфинов после разлива мазута

У берегов Крыма после разлива мазута в результате ЧП с танкерами в Керченском проливе погибли 1 160 птиц и 5 дельфинов. Об этом заявил глава Госсовета региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Погибло пять дельфинов. Пока это выглядит достаточно контролируемо. У нас также 1 160 погибших птиц, весь объем таких попавших в мазут птиц - около 17 тыс.", - отметил он.

По словам Константинова, в республике один из центров помощи птицам, функционирующий в Ленинском районе республики, возглавили участники СВО. Согласно его оценке, в настоящее время не ощущается дефицита волонтеров, спасающих животных.

На прошлой неделе крымский центр спасения дельфинов "Безмятежное море" информировал о том, что на побережье Черного моря Крыма и Севастополя после разлива мазута обнаружили тела 34 дельфинов. Там уточнили, что некоторые животные погибли еще до разлива нефтепродуктов.