Чрезвычайное положение в Колумбии: партизаны воюют между собой

Игорь Пшеничников, политолог

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение в связи с вооруженными столкновениями между повстанческими группировкам "Армия национального освобождения" (Ejército de Liberación Nacional, ELN) и "Революционные вооруженные силы Колумбии" (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC).

По сообщениям из Колумбии, эти столкновения, которые больше напоминают настоящую войну, развернулась на северо-востоке страны. В результате погибли десятки человек и тысячи были вынуждены покинуть свои дома. Чрезвычайное положение позволяет исполнительной власти принимать определённые законы без одобрения Конгресса (парламента) в течение трёх месяцев.

Согласно конституции Колумбии, эта чрезвычайная мера не может быть использована для приостановки работы Конгресса или отмены гражданских прав. То есть, речь идет исключительно о наведении порядка. Правительство заявляет, что намерено направить в зону вооруженных столкновений до 300 солдат национальной армии для пресечения вооруженных действий.

По данным правительства, по меньшей мере пятеро из убитых были демобилизованными бывшими повстанцами FARC, которые участвовали в мирном соглашении, подписанном в 2016 году между правительством и лидерами повстанческих группировок. Многие жертвы были членами семей демобилизованных бывших боевиков и диссидентов из FARC. Кроме того, по сообщению властей, нападению также подверглись члены организации "Центральный штаб" (Estado Mayor Central, EMC) - диссидентской группировки FARC, ведущей сепаратные мирные переговоры с правительством.

Чтобы понять суть происходящего – немного истории. В 2016 году, после 52-летней вооруженной борьбы против колумбийских властей, в результате многомесячных переговоров при посредничестве Норвегии бывший в ту пору президентом Колумбии Хуан Мануэль Сантос смог добиться мирного соглашения с FARC. Согласно этому документу партизаны должны были сложить оружие и перейти к мирной жизни.

За это, кстати, Сантос получил Нобелевскую премию мира. Многим в тот момент пришла мысль о том, что эту премию мира норвежцы вручили прежде всего себе, выставляя себя в качестве исключительно эффективных переговорщиков с целью достижения мира. Мирные переговоры по всему миру – одна из главных "фишек" внешней политики Норвегии, тот имидж, который Норвегия пытается поддерживать не первый десяток лет.

Между тем, никакого реального мирного процесса в стране после 2016 года не было. Значительная часть партизан FARC оставалась на нелегальном положении. Более того, в августе 2019 года лидер FARC Иван Маркес, участвовавший в переговорах с правительством, но перешедший к тому моменту снова на нелегальное положение, заявил, что FARC начинает "новый этап вооруженной борьбы". На видеоролике Иван Маркес зачитывал заявление в присутствии двух других известных лидеров FARC, от воли которых зависел ход мирных переговоров с правительством и процесс возвращения партизан к мирной жизни.

Маркес заявил тогда, что возвращение к вооруженной борьбе "является ответом на измену государства мирному соглашению" от 2016 года. Маркес сказал, что руководство FARC будет искать партнерские отношения с ELN - последней на тот момент действующей в Колумбии левой партизанкой группировкой.

Из нынешнего заявления президента Густаво Петро вытекает, что группировка ELN несет основную ответственность за начало масштабной войны с диссидентами из FARC и не намерена вести никакого мирного диалога с властями. Но вполне вероятно и то, что истинной причиной вооруженного конфликта между партизанами являются отнюдь не политические разногласия по поводу лояльности к официальной власти. Это очень похоже на передел сфер влияния в наркобизнесе, который является главным и зачастую единственным занятием местных крестьян. А их "крышуют" те же "повстанцы", которых в данном правильнее писать уже в кавычках.

FARC была некогда крупнейшей и старейшей партизанской силой в Латинской Америке. В ее рядах насчитывалось несколько десятков тысяч бойцов. В 2016 году тех, кто официально сложил оружие, было более 10 тысяч человек. FARC, как и другие партизанские группы в Колумбии, были созданы на волне левого революционного движения, захватившего в начале 60-годов прошлого века некоторые страны Латинской Америки. Оно было вдохновлено успешной партизанской борьбой на Кубе, где повстанческая армия под руководством братьев Фиделя и Рауля Кастро свергла в 1959 году режим американской марионетки Фульхенсио Батисты.

Между тем, уже к 90-м годам революционные вооруженные группы Колумбии переродились в банды наркоторговцев. Производство и экспорт кокаина в США стал их главным занятием. Левые революционные лозунги остались лишь лозунгами, а напоминание о революции и национальном освобождении остались лишь в названиях этих организаций. Романтику революции в стиле героического революционного аскета и бессеребренника Эрнесто Че Гевары в Колумбии сменила жестокая реальность наркобизнеса.

Между тем, пример президента Колумбии Густаво Петро говорит о том, что ситуация в Колумбии отнюдь не безнадежна. Он сам – бывший партизан группировки "Движение 19 апреля" (Movimiento 19 de Abril, М-19). В середине 1980-х М-19 было вторым по численности партизанским движением после FARC. После амнистии партизаны легализовались и реорганизовались в политическую партию "Демократический альянс М-19". А один из известных членов М-19, Густаво Петро, смог избраться на главный государственный пост.

Всем известно, что социальной причиной культивации коки в сельской местности в Колумбии и других странах Латинской Америки является бедность крестьян. Кока дает значительно больше дохода, чем выращивание традиционных культурных растений. Между тем, у наркобизнеса в Колумбии кроме бедности крестьянского населения есть и другой корень. Это постоянно растущий спрос на кокаин в Соединенных Штатах, куда поставляется львиная доля колумбийского зелья. Кому-то в США очень не выгодно, чтобы производство кокаина в Колумбии было прекращено раз и навсегда.