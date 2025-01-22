Рябков: Москва ждет агреман на назначение нового посла РФ в США

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Москва ожидает агреман на назначение нового посла РФ в США. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Агреман не получен. Мы все еще ждем, время идет", - сказал он в беседе с ТАСС.

Рябков уточнил, что по этому вопросу каких-либо конкретных сроков нет.

В ноябре прошлого года в российских СМИ появилась информация о том, что глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев может стать новым российским послом в Вашингтоне и сменит на этом посту вернувшегося в Москву Анатолия Антонова.