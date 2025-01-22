Axios: в США из-за снежной бури погибли не менее 10 человек

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Не менее 10 человек погибли в результате накрывшей юг Соединенных Штатов снежной бури, которая привела к перекрытию автотрасс, отменам авиарейсов, закрытию школ и госучреждений. Об этом информировал портал Axios.

По его данным, рекордные снегопады отмечаются в американских штатах Луизиана, Алабама и Флорида.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует резкое понижение температур на юге страны. "Арктические воздушные массы приведут к повсеместному понижению температуры в ночные часы на побережье Мексиканского залива и на юго-востоке. Холодная погода усугубит перебои с электричеством", - указали в ведомстве.