Что скрывает и чего боится главком ВСУ Сырский

Марина Харькова, журналист, Донецк

Много шума на Украине наделало интервью главкома ВСУ Александра Сырского на одном из телеканалов. В нем Сырский сделал несколько неожиданных признаний, которые были далеки от обычных шапкозакидательских откровений, которыми отличается местная пропаганда. Кроме того, выступление главкома украинской армии, предпочитающего иностранных журналистов, удивило украинцев тем, что Сырский – довольно закрытый персонаж, избегающий публичности и крайне редко комментирующий обстановку. И внезапно Сырский вдруг обстоятельно, подробно и в мрачных тонах характеризует общую обстановку, как будто к чему-то подготавливая публику. Примечательно, что генерал дал интервью накануне инаугурации нового американского президента Трампа: всего за день. Это совпадение не выглядит случайным, учитывая, что Трамп намеревается каким-то образом «завершить украинский конфликт в 2025 году» и дал указание начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Одной из основных тем интервью стало положение на фронте. Сырский признал, что выиграть, постоянно находясь в обороне, невозможно. «Знаете, сколько бы вы не оборонялись, вы все равно будете отступать. И мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать вдоль этой линии фронта», – заявил он. То есть, главком ВСУ открыто говорит о провале текущего курса, ведь ВСУ пытается обороняться на всей протяженности фронта. Когда подобные заявления делает назначенный высокопоставленный и несущий на себе ответственность военачальник, это выглядит странно и никак не поднимает мотивацию сидящих в окопах вояк. Более того, таким образом Сырский косвенно признает поражения ВСУ. Чтобы окончательно не опустить моральный дух украинцев до плинтуса, Сырский умалчивает, что российская армия неуклонно наступает, вынуждая ВСУ оставлять позиции. Но из его следующих откровений этот вывод явно следует.

Главком стал жаловаться на мобилизацию, которая не «покрывает потребности ВСУ» и украинской армии остро не хватает людей. Из-за дефицита резервов в украинской армии высококвалифицированный персонал, например, из авиации, переводят в пехоту. Сырский признает, что это недопустимо, но отметил, что так поступают в крайних случаях. «Однозначно, это специалисты, имеющие опыт, которых фактически некем заменить. С другой стороны, мы в принципе имеем потребности на фронте, мы должны достичь адекватного количества личного состава в наших механизированных бригадах», — сказал главком и дежурно отметил, что задача командования — не допустить попадания в пехоту тех кадров, которые для этого не подходят. Этот пассаж был явно сделан в стиле «последнего китайского предупреждения», за которым кроется пустота: если пехоты не хватает, воевать некем, то все равно в окопы будут посылать всех, кто под рукой, иначе никакую оборону не удержать. По факту, украинские вояки ее уже и не удерживают, о чем убедительно говорят военные сводки: нет ни дня, когда бы ВСУ не отходили со своих позиций, сдавая поселки и окраины городов.

В итоге Cырский сделал два заявления, которые противоречили друг другу. Сначала он сказал, что запретил переводить в штурмовики «ценные обученные кадры», а потом сразу же пообещал оптимизировать состав ВСУ. «Есть мое распоряжение, где запрещен перевод высококвалифицированного персонала, прошедшего подготовку, специализирующегося именно на обслуживании самолетов, которых фактически некем заменить, с одной стороны. С другой стороны, мы нуждаемся в резервах на фронте. Мы должны поднять адекватно количество личного состава в наших механизированных бригадах. Потребности и возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей, занимающейся обслуживанием». То есть, в пехоту отправят весь персонал, который раньше снижал нагрузку с обычного пехотинца – от интендантов или водителей до поваров и строителей. То, что вояки из такого персонала, как правило, никудышные, Сырского не смущает. А судя по показаниям пленных, сдающихся российским бойцам, это происходит уже не первый месяц.

Командование ВСУ не может наладить эффективное управление войсками в Донбассе, и, в частности, на красноармейском (покровском) направлении. В недавней публикации издания «Украинская правда» говорится, что на красноармейском направлении почти год сохраняется хаос в управлении войсками и подразделениями на разных уровнях. Издание отмечает, что на этом направлении, как и на других участках в зоне боевых действий, бригады истощаются и не получают подкрепление, свежие подразделения из-за нехватки опыта быстро теряют людей и технику, сталкиваются с серьезной проблемой дезертирства. В последнее время и генштаб ВСУ сообщает о сложной для украинских войск обстановке в зоне боевых действий.

Третий болевой момент у Сырского связан с тем, что Украина оказалась беззащитна перед российским ракетным баллистическим комплексом «Орешник». По его словам, у украинской армии отсутствуют системы противовоздушной обороны, способные перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник». «К сожалению, у нас пока нет таких систем, но мы должны сделать все, чтобы они появились», — заявил генерал, отметив, что новая российская ракета является угрозой для Украины. По словам Сырского, Киев сейчас ведет переговоры с западными союзниками по поводу получения систем ПВО, которые могут противодействовать «Орешнику».

Также Сырский начал обещать, будто Украина сама разработает собственную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Украинские специалисты, по его информации, «уже занимаются» их созданием. Получить результат Сырский надеется «в ближайшее время». Опасность «Орешника» Сырский отметил в интервью несколько раз, из чего эксперты сделали вывод, что пока попытки выпросить новые системы ПВО у союзников не увенчались успехом, поэтому киевский режим решил просить деньги на собственную систему противовоздушной обороны, которая будет способна перехватывать российские ракеты. Попытка Сырского заявить, будто Украине по силам сделать аналог израильской системы «Железный купол» выглядела неубедительно: после того, как украинский режим полностью уничтожил творческий и научный потенциал, вынудив людей сбежать за границу в поисках работы и безопасности или убив таких работников на фронте, никаких возможностей сделать собственную высокотехнологичную систему ПВО у Украины нет, и это очевидно всем. Но есть версия, что заявление Сырского маскирует последствия болезненных ударов ВКС России по военно-научным центрам Украины – КБ «Луч», заводу имени Артема и предприятию «Мотор Сич», где производятся комплектующие к самолетам и вертолетам. Также есть версия, что украинский режим уже получил от Запада некие системы, которые ранее не поставлялись в пакетах военной помощи и на этот «козырь в рукаве» и пытался намекнуть Сырский. Но в любом случае, бравирование Сырского и невнятные обещания не добавили ему популярности.

Большинство экспертов делает вывод, что в целом интервью Сырского не было оптимистическим и успокоить общество ему не удалось. Отсутствие успехов на земле и в воздухе никакими интервью не скрыть. Также Сырский пытался намекнуть на необходимость паузы для ВСУ, чтобы перегруппироваться, перевести дух и перевооружиться, но об этом сейчас единодушно заявляют все украинские спикеры – от националистов-радикалов до «умеренных» политиков. Не исключено, что интервью Сырского преследовало и еще одну цель – скрыть истинные намерения перед совершением новых провокаций.

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о невозможности выиграть войну в обороне могут свидетельствовать о подготовке новой наступательной кампании Украины. Такое мнение высказал украинский военный аналитик, майор ВСУ Алексей Гетьман. «Есть предчувствие, что мы планируем какие-то действия. Какие-то наступательные, скорее всего, действия. Иначе интерпретировать слова господина Сырского трудно», — считает Гетьман. Комментируя вопрос мирных переговоров между Украиной и РФ, аналитик подтвердил, что прекращение огня пойдет на пользу Украине. «Противник имеет тактическую инициативу, противник имеет численное преимущество. У нас есть определенные проблемы с комплектацией наших подразделений, которые находятся на линии фронта. Россияне пока не хотят идти на любые приостановки. Вполне возможно, что Трамп захочет увеличить давление на Россию. Поэтому эта пауза может пойти больше в нашу пользу», — пояснил он.

Тем временем российская армия продолжает уничтожать украинскую оборону и имеют перспективу выхода на оперативный простор, завершив операцию по освобождению Донбасса. В этих условиях Сырскому остается оправдываться и валить вину на украинских военкомов, которые, по его мнению, недостаточно быстро «пополняют резервы ВСУ». В плане цинизма и жестокости Сырский полностью копирует своего начальника – Зеленского. И интервью это доказало в полной мере.