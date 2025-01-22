Текущие события
СВО
Израиль vs ХАМАС
Восстановление Донбасса
Второй срок Трампа
Антироссийские санкции
Самые читаемые
Главные обсуждения
Наиболее обсуждаемые
Rate it
/ Украина / Безопасность / Кризис на Украине / СВО
Что скрывает и чего боится главком ВСУ Сырский

Генерал дал интервью скандальное телеинтервью

Что скрывает и чего боится главком ВСУ Сырский
По теме:

Марина Харькова, журналист, Донецк

Много шума на Украине наделало интервью главкома ВСУ Александра Сырского на одном из телеканалов. В нем Сырский сделал несколько неожиданных признаний, которые были далеки от обычных шапкозакидательских откровений, которыми отличается местная пропаганда. Кроме того, выступление главкома украинской армии, предпочитающего иностранных журналистов, удивило украинцев тем, что Сырский – довольно закрытый персонаж, избегающий публичности и крайне редко комментирующий обстановку. И внезапно Сырский вдруг обстоятельно, подробно и в мрачных тонах характеризует общую обстановку, как будто к чему-то подготавливая публику. Примечательно, что генерал дал интервью накануне инаугурации нового американского президента Трампа: всего за день. Это совпадение не выглядит случайным, учитывая, что Трамп намеревается каким-то образом «завершить украинский конфликт в 2025 году» и дал указание начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Одной из основных тем интервью стало положение на фронте. Сырский признал, что выиграть, постоянно находясь в обороне, невозможно. «Знаете, сколько бы вы не оборонялись, вы все равно будете отступать. И мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать вдоль этой линии фронта», – заявил он. То есть, главком ВСУ открыто говорит о провале текущего курса, ведь ВСУ пытается обороняться на всей протяженности фронта. Когда подобные заявления делает назначенный высокопоставленный и несущий на себе ответственность военачальник, это выглядит странно и никак не поднимает мотивацию сидящих в окопах вояк. Более того, таким образом Сырский косвенно признает поражения ВСУ. Чтобы окончательно не опустить моральный дух украинцев до плинтуса, Сырский умалчивает, что российская армия неуклонно наступает, вынуждая ВСУ оставлять позиции. Но из его следующих откровений этот вывод явно следует.

Главком стал жаловаться на мобилизацию, которая не «покрывает потребности ВСУ» и украинской армии остро не хватает людей. Из-за дефицита резервов в украинской армии высококвалифицированный персонал, например, из авиации, переводят в пехоту. Сырский признает, что это недопустимо, но отметил, что так поступают в крайних случаях. «Однозначно, это специалисты, имеющие опыт, которых фактически некем заменить. С другой стороны, мы в принципе имеем потребности на фронте, мы должны достичь адекватного количества личного состава в наших механизированных бригадах», — сказал главком и дежурно отметил, что задача командования — не допустить попадания в пехоту тех кадров, которые для этого не подходят. Этот пассаж был явно сделан в стиле «последнего китайского предупреждения», за которым кроется пустота: если пехоты не хватает, воевать некем, то все равно в окопы будут посылать всех, кто под рукой, иначе никакую оборону не удержать. По факту, украинские вояки ее уже и не удерживают, о чем убедительно говорят военные сводки: нет ни дня, когда бы ВСУ не отходили со своих позиций, сдавая поселки и окраины городов.

В итоге Cырский сделал два заявления, которые противоречили друг другу. Сначала он сказал, что запретил переводить в штурмовики «ценные обученные кадры», а потом сразу же пообещал оптимизировать состав ВСУ. «Есть мое распоряжение, где запрещен перевод высококвалифицированного персонала, прошедшего подготовку, специализирующегося именно на обслуживании самолетов, которых фактически некем заменить, с одной стороны. С другой стороны, мы нуждаемся в резервах на фронте. Мы должны поднять адекватно количество личного состава в наших механизированных бригадах. Потребности и возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей, занимающейся обслуживанием». То есть, в пехоту отправят весь персонал, который раньше снижал нагрузку с обычного пехотинца – от интендантов или водителей до поваров и строителей. То, что вояки из такого персонала, как правило, никудышные, Сырского не смущает. А судя по показаниям пленных, сдающихся российским бойцам, это происходит уже не первый месяц.

Командование ВСУ не может наладить эффективное управление войсками в Донбассе, и, в частности, на красноармейском (покровском) направлении. В недавней публикации издания «Украинская правда» говорится, что на красноармейском направлении почти год сохраняется хаос в управлении войсками и подразделениями на разных уровнях. Издание отмечает, что на этом направлении, как и на других участках в зоне боевых действий, бригады истощаются и не получают подкрепление, свежие подразделения из-за нехватки опыта быстро теряют людей и технику, сталкиваются с серьезной проблемой дезертирства. В последнее время и генштаб ВСУ сообщает о сложной для украинских войск обстановке в зоне боевых действий.

Третий болевой момент у Сырского связан с тем, что Украина оказалась беззащитна перед российским ракетным баллистическим комплексом «Орешник». По его словам, у украинской армии отсутствуют системы противовоздушной обороны, способные перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник». «К сожалению, у нас пока нет таких систем, но мы должны сделать все, чтобы они появились», — заявил генерал, отметив, что новая российская ракета является угрозой для Украины. По словам Сырского, Киев сейчас ведет переговоры с западными союзниками по поводу получения систем ПВО, которые могут противодействовать «Орешнику».

Также Сырский начал обещать, будто Украина сама разработает собственную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Украинские специалисты, по его информации, «уже занимаются» их созданием. Получить результат Сырский надеется «в ближайшее время». Опасность «Орешника» Сырский отметил в интервью несколько раз, из чего эксперты сделали вывод, что пока попытки выпросить новые системы ПВО у союзников не увенчались успехом, поэтому киевский режим решил просить деньги на собственную систему противовоздушной обороны, которая будет способна перехватывать российские ракеты. Попытка Сырского заявить, будто Украине по силам сделать аналог израильской системы «Железный купол» выглядела неубедительно: после того, как украинский режим полностью уничтожил творческий и научный потенциал, вынудив людей сбежать за границу в поисках работы и безопасности или убив таких работников на фронте, никаких возможностей сделать собственную высокотехнологичную систему ПВО у Украины нет, и это очевидно всем. Но есть версия, что заявление Сырского маскирует последствия болезненных ударов ВКС России  по военно-научным центрам Украины – КБ «Луч», заводу имени Артема и предприятию «Мотор Сич», где производятся комплектующие к самолетам и вертолетам. Также есть версия, что украинский режим уже получил от Запада некие системы, которые ранее не поставлялись в пакетах военной помощи и на этот «козырь в рукаве» и пытался намекнуть Сырский. Но в любом случае, бравирование Сырского и невнятные обещания не добавили ему популярности.

Большинство экспертов делает вывод, что в целом интервью Сырского не было оптимистическим и успокоить общество ему не удалось. Отсутствие успехов на земле и в воздухе никакими интервью не скрыть. Также Сырский пытался намекнуть на необходимость паузы для ВСУ, чтобы перегруппироваться, перевести дух и перевооружиться, но об этом сейчас единодушно заявляют все украинские спикеры – от националистов-радикалов до «умеренных» политиков. Не исключено, что интервью Сырского преследовало и еще одну цель – скрыть истинные намерения перед совершением новых провокаций.

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о невозможности выиграть войну в обороне могут свидетельствовать о подготовке новой наступательной кампании Украины. Такое мнение высказал украинский военный аналитик, майор ВСУ Алексей Гетьман. «Есть предчувствие, что мы планируем какие-то действия. Какие-то наступательные, скорее всего, действия. Иначе интерпретировать слова господина Сырского трудно», — считает Гетьман. Комментируя вопрос мирных переговоров между Украиной и РФ, аналитик подтвердил, что прекращение огня пойдет на пользу Украине. «Противник имеет тактическую инициативу, противник имеет численное преимущество. У нас есть определенные проблемы с комплектацией наших подразделений, которые находятся на линии фронта. Россияне пока не хотят идти на любые приостановки. Вполне возможно, что Трамп захочет увеличить давление на Россию. Поэтому эта пауза может пойти больше в нашу пользу», — пояснил он.

Тем временем российская армия продолжает уничтожать украинскую оборону и имеют перспективу выхода на оперативный простор, завершив операцию по освобождению Донбасса. В этих условиях Сырскому остается оправдываться и валить вину на украинских военкомов, которые, по его мнению, недостаточно быстро «пополняют резервы ВСУ». В плане цинизма и жестокости Сырский полностью копирует своего начальника – Зеленского. И интервью это доказало в полной мере.

 
Нравится
Добавить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее по теме «Кризис на Украине»:

20.01.2025
Кризис ВСУ: дезертируют бригадами, уклонистов – миллионы
17.01.2025
Кому нужнее натовские миротворцы на Украине?
17.01.2025
Оборона ВСУ в Донбассе разваливается на куски
13.01.2025
Германист Белов: У Шольца лишь теоретические шансы сохранить пост канцлера ФРГ
13.01.2025
России не нужно слишком рассчитывать на Трампа
09.01.2025
В Киев едут ревизоры
06.01.2025
Украинский политик Олейник: в 2025 году надеемся на мир
28.12.2024
Донбасс: враг лишен инициативы, наши уверенно освобождают новые территории
27.12.2024
Эксперт об условиях будущих мирных договоренностей с Украиной
27.12.2024
Политолог Журавлев о будущем Украины
26.12.2024
Политолог Светов: 2025 год должен стать годом завершения СВО
25.12.2024
Запад и Зеленский хотят добиться «мира через войну»
25.12.2024
Украина скатывается в бедность
25.12.2024
Украинский политик Олейник: Украина не вернет утраченные территории дипломатическим путем
Логин

Ваш город:

Расширенный поиск
USD 22/01 97.9241
EUR 22/01 104.8872

Топ 10 новостей

Все новости

/ru/?module=news&action=view&id=176127
* Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента:
Голос Америки, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Azatliq Radiosi, Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Фактограф, Север.Реалии, MEDIUM-ORIENT, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Medusa Project, Первое антикоррупционное СМИ, VTimes.io, Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр Борисович, Ярош Юлия Петровна, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, Лукьянова Юлия Сергеевна, Маетная Елизавета Витальевна, The Insider SIA, Рубин Михаил Аркадьевич, Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич, Телеканал Дождь, Петров Степан Юрьевич, Istories fonds, Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, Великовский Дмитрий Александрович, Альтаир 2021, Ромашки монолит, Главный редактор 2021, Вега 2021, Важные иноагенты, Каткова Вероника Вячеславовна, Карезина Инна Павловна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Костылева Полина Владимировна, Лютов Александр Иванович, Жилкин Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Тихонов Михаил Сергеевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Ковин Виталий Сергеевич, Кильтау Екатерина Викторовна, Любарев Аркадий Ефимович, Гурман Юрий Альбертович, Грезев Александр Викторович, Важенков Артем Валерьевич, Иванова София Юрьевна, Пигалкин Илья Валерьевич, Петров Алексей Викторович, Егоров Владимир Владимирович, Гусев Андрей Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Верзилов Петр Юрьевич, ЗП, Зона права, ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, Вольтская Татьяна Анатольевна, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Сотников Даниил Владимирович, Захаров Андрей Вячеславович, Симонов Евгений Алексеевич, Сурначева Елизавета Дмитриевна, Соловьева Елена Анатольевна, Арапова Галина Юрьевна, Перл Роман Александрович, МЕМО, Mason G.E.S. Anonymous Foundation, Stichting Bellingcat, Москоу диджитал медиа, РС-Балт
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ данные на 15.10.2021
* Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента:
Центр гендерных исследований, Четвертый сектор, Фонд защиты прав граждан Штаб, Институт права и публичной политики, Лаборатория социальных наук, Фонд борьбы с коррупцией, Альянс врачей, Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ, Мы против СПИДа, СВЕЧА, Феникс ПЛЮС, Открытый Петербург, Гуманитарное действие, Лига Избирателей, Правовая инициатива, Гражданская инициатива против экологической преступности, Гражданский Союз, благотворительный Центр Хасдей Ерушалаим, Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, Горячая Линия, В защиту прав заключенных, Институт глобализации и социальных движений, Центр социально-информационных инициатив Действие, ВМЕСТЕ, Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Фонд Тольятти, Новое время, Серебряная тайга, Так-Так-Так, центр Сова, центр Анна, Проект Апрель, Самарская губерния, Эра здоровья, общество Мемориал, Аналитический Центр Юрия Левады, Издательство Парк Гагарина, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Сфера, СИБАЛЬТ, Уральская правозащитная группа, Женщины Евразии, Институт прав человека, Фонд защиты гласности, Центр по правам человека, Дальневосточный центр инициатив и социального партнерства, Пермский региональный правозащитный центр, Гражданское действие, Центр независимых социологических исследований, Сутяжник, АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, Частное учреждение по реализации программ и проектов Совета Министров, Центр развития некоммерческих организаций, Гражданское содействие, Трансперенси Интернешнл-Р, Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации, Институт развития прессы - Сибирь, Фонд поддержки свободы прессы, Гражданский контроль, Человек и Закон, Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Информационное агентство МЕМО.РУ, Институт региональной прессы, Институт Развития Свободы Информации, Экозащита!-Женсовет, Общественный вердикт, Евразийская антимонопольная ассоциация, Милославский Павел Юрьевич, Шнырова Ольга Вадимовна, Сечина Анастасия Евгеньевна, Чанышева Лилия Айратовна, Сидорович Ольга Борисовна, Таранова Юлия Николаевна, Туровский Александр Алексеевич, Васильева Анастасия Евгеньевна, Ривина Анна Валерьевна, Бурдина Юлия Владимировна, Бойко Анатолий Николаевич, Писемский Евгений Александрович, Пивоваров Андрей Сергеевич, Дугин Сергей Георгиевич, Аверин Виталий Евгеньевич, Барахоев Магомед Бекханович, Шевченко Дмитрий Александрович, Шарипков Олег Викторович, Мошель Ирина Ароновна, Шведов Григорий Сергеевич, Пономарев Лев Александрович, Каргалицкий Борис Юльевич, Созаев Валерий Валерьевич, Исакова Ирина Александровна, Исламов Тимур Рифгатович, Романова Ольга Евгеньевна, Щаров Сергей Алексадрович, Цирульников Борис Альбертович, Халидова Марина Владимировна, Людевиг Марина Зариевна, Федотова Галина Анатольевна, Паутов Юрий Анатольевич, Верховский Александр Маркович, Пислакова-Паркер Марина Петровна, Кочеткова Татьяна Владимировна, Чуркина Наталья Валерьевна, Акимова Татьяна Николаевна, Золотарева Екатерина Александровна, Рачинский Ян Збигневич, Жемкова Елена Борисовна, Гудков Лев Дмитриевич, Илларионова Юлия Юрьевна, Саранг Анна Васильевна, Захарова Светлана Сергеевна, Аверин Владимир Анатольевич, Щур Татьяна Михайловна, Щур Николай Алексеевич, Блинушов Андрей Юрьевич, Мосин Алексей Геннадьевич, Гефтер Валентин Михайлович, Симонов Алексей Кириллович, Флиге Ирина Анатольевна, Мельникова Валентина Дмитриевна, Вититинова Елена Владимировна, Баженова Светлана Куприяновна, Исаев Сергей Владимирович, Максимов Сергей Владимирович, Беляев Сергей Иванович, Голубева Елена Николаевна, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Закс Елена Владимировна, Буртина Елена Юрьевна, Гендель Людмила Залмановна, Кокорина Екатерина Алексеевна, Шуманов Илья Вячеславович, Арапова Галина Юрьевна, Свечников Анатолий Мариевич, Прохоров Вадим Юрьевич, Шахова Елена Владимировна, Подузов Сергей Васильевич, Протасова Ирина Вячеславовна, Литинский Леонид Борисович, Лукашевский Сергей Маркович, Бахмин Вячеслав Иванович, Шабад Анатолий Ефимович, Сухих Дарья Николаевна, Орлов Олег Петрович, Добровольская Анна Дмитриевна, Королева Александра Евгеньевна, Смирнов Владимир Александрович, Вицин Сергей Ефимович, Золотухин Борис Андреевич, Левинсон Лев Семенович, Локшина Татьяна Иосифовна, Орлов Олег Петрович, Полякова Мара Федоровна, Резник Генри Маркович, Захаров Герман Константинович
Источник: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx данные на 08.10.2021
* Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими:
Высший военный Маджлисуль Шура, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Аль-Каида, Асбат аль-Ансар, Священная война, Исламская группа, Братья-мусульмане, Партия исламского освобождения, Лашкар-И-Тайба, Исламская группа, Движение Талибан, Исламская партия Туркестана, Общество социальных реформ, Общество возрождения исламского наследия, Дом двух святых, Джунд аш-Шам, Исламский джихад, Имарат Кавказ, АБТО, Правый сектор, Исламское государство, Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам, Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского, Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM, АУМ Синрике, Ат-Тавхида Валь-Джихад, Чистопольский Джамаат, Рохнамо ба суи давлати исломи, Террористическое сообщество Сеть, Катиба Таухид валь-Джихад, Хайят Тахрир аш-Шам, Ахлю Сунна Валь Джамаа
Источник: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html данные на 12.10.2021
* Перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности:
Национал-большевистская партия, ВЕК РА, Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь, Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья, Славянская Община Капища Веды Перуна, Мужская Духовная Семинария Староверов-Инглингов, Нурджулар, К Богодержавию, Таблиги Джамаат, Свидетели Иеговы, Русское национальное единство, Национал-социалистическое общество, Джамаат мувахидов, Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая, Союз славян, Ат-Такфир Валь-Хиджра, Пит Буль, Национал-социалистическая рабочая партия России, Славянский союз, Формат-18, Благородный Орден Дьявола, Армия воли народа, Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца, Духовно-Родовая Держава Русь, Русское национальное единство, Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Русский общенациональный союз, Движение против нелегальной иммиграции, Кровь и Честь, О свободе совести и о религиозных объединениях, Омская организация общественного политического движения Русское национальное единство, Северное Братство, Клуб Болельщиков Футбольного Клуба Динамо, Файзрахманисты, Мусульманская религиозная организация п. Боровский, Община Коренного Русского народа Щелковского района, Правый сектор, УНА - УНСО, Украинская повстанческая армия, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Белый Крест, Misanthropic division, Религиозное объединение последователей инглиизма, Народная Социальная Инициатива, TulaSkins, Этнополитическое объединение Русские, Русское национальное объединение Атака, Мечеть Мирмамеда, Община Коренного Русского народа г. Астрахани, ВОЛЯ, Меджлис крымскотатарского народа, Рубеж Севера, ТОЙС, О противодействии экстремистской деятельности, РЕВТАТПОД, Артподготовка, Штольц, В честь иконы Божией Матери Державная, Сектор 16, Независимость, Фирма, Молодежная правозащитная группа МПГ, Курсом Правды и Единения, Каракольская инициативная группа, Автоград Крю, Союз Славянских Сил Руси, Алля-Аят, Благотворительный пансионат Ак Умут, Русская республика Русь, Арестантское уголовное единство, Башкорт, Нация и свобода, Нация и свобода, W.H.С., Фалунь Дафа, Иртыш Ultras, Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК, Сибирский державный союз, Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, Штабы Навального, Совет граждан СССР Прикубанского округа г. Краснодара, Мужское государство, Народное объединение русского движения, Народное движение Адат, Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области, Проект Штурм, Граждане СССР, Держава Союз Советских Светлых Родов, Совет Советских Социалистических Районов, Meta Platforms Inc, Facebook, Instagram, WhatsApp, СИЧ-С14, Добровольческое Движение Организации украинских националистов, Черный Комитет, Татарстанское Региональное Всетатарское общественное движение, Невоград, Молодежное Демократическое Движение Весна, Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, Конгресс ойрат-калмыцкого народа, Исполнительный комитет совета народных депутатов Красноярского края, Этническое национальное объединение, ЛГБТ, Я.МЫ Сергей Фургал
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.