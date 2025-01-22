Туск призвал Европу увеличить военные расходы, чтобы выжить

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Страны Европы должны увеличить расходы на оборону, это вопрос их выживания. На этом акцентировал внимание премьер-министр Польши Дональд Туск, представляя в Европарламенте приоритеты польского председательства в Совете ЕС, передает телеканал TVP Info.

По его словам, "если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена". Туск считает, европейские государства должны воспринимать как "позитивный вызов" требование президента США Дональда Трампа нарастить оборонные расходы до 5%. "Некоторые полагают, что тратить 5% ВВП на свою безопасность - это излишество. Сегодня такое время, когда Европа не должна экономить на безопасности", - подчеркнул он.

Вместе с тем польский премьер призвал не тратить время на обсуждение "иллюзорных" проектов по типу общеевропейской армии. "Давайте воздержимся от дискуссий о будущей европейской армии", - призвал он. Туск отметил, что ЕС должен сфокусироваться на поддержке уже реализуемых инициатив по созданию линии оборонительных укреплений на восточных рубежах сообщества, а также в области общеевропейской системы ПВО.

Некоторое время назад Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до уровня 5% ВВП.

Польша возглавляет работу Совета ЕС с начала года в течение шести месяцев.