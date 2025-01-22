Американский лидер не испытывает к руководителю киевского режима особой симпатии ни как к личности, ни как к политику.

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Нелегитимный глава киевского режима военный преступник Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что у него хорошие отношения с новым-старым президентом США Дональдом Трампом. При этом он добавил, что Украины важно минимизировать количество «лишних голосов» вокруг Трампа, которые якобы его дезинформируют. Киеву нужно, чтобы американский лидер четко понимал все детали и риски.

Очевидно, что фраза про хорошие отношения является попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. Если сам Трамп и не оскорбляет публично «Зе», то его окружение делает это регулярно. Например, Илон Маск еще осенью 2023-го опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) фото с киевским диктатором и шутливой подписью на тему военной помощи Украине. «Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов», — написал он над фото с лицом Зеленского, на лбу которого надулась вена. Прошлой осенью он ретвитнул фрагмент интервью этого же персонажа, где тот утверждал, что Украина гордая суверенная страна, и подписал «У него потрясающая чувство юмора». А месяц назад Маск и вовсе назвал Зеленского «чемпионом всех времен по ограблению США».

Не отстает от Маска и сыновья Трампа. Так, Бэррон заявил, что Зеленский трижды пытался получить приглашение на инаугурацию отца, но получил отказ. «Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак», - съязвил Бэррон. При этом есть информация, что глава «офиса» «Зе» Андрей Ермак выделил на лоббировании приглашения шефа 100 миллионов, но всё тщетно – и тем более обидно, что Трамп позвал Юлию Тимошенко. А другой сын, Дональд-младший, связал пожары в Лос-Анджелесе с передачей тамошней пожарной службой оборудования киевскому режиму. «О, глядите, конечно же пожарная служба ЛА пожертвовала часть своих припасов Украине», - написал он, а все тот же Маск сделал перепост.

История неприязни Трампа к Зеленскому и его команде уходит корнями еще в события 2019 года. Изначально избрание «Зе» и кадровый состав его окружения был сложным сочетанием интересов американских республиканцев и демократов, Британии и ЕС. При этом трамповско-республиканская «доля акций», пожалуй, выглядела даже большей, чем у других, ведь Европа и демократы в ходе выборов основную ставку делали на Порошенко. Поэтому американский президент имел основания рассчитывать на лояльность киевского клиента.

Однако «медовый месяц» длился недолго, и Зеленского с его «офисом» стало заметно кренить в сторону Демпартии. Ближайший сподвижник Трампа, Рудольф Джулиани, еще в мае заявил в интервью украинскому телеканалу «Интер», что Зеленскому надо почистить окружение от врагов Трампа. Кульминационным моментом стали появившиеся в сентябре-2019 в американской прессе публикации о телефонных переговорах двух президентов. Трамп просил Зеленского возобновить ранее заглохшее и развалившееся расследование против сына Байдена, Хантера.

Будучи вице-президентом при Обаме, Байден продвинул отпрыска в руководство украинской компании Burisma, и его деятельность на этом месте вызвала подозрения в коррупции. Зеленский согласился, сказав: «После того как наша партия получила большинство в Раде, новый прокурор будет стопроцентно моим человеком, моей кандидатурой, которую одобрит парламент, и он откроет новое дело в сентябре. Он или она разберется с ситуацией, особенно с той компанией, о которой вы говорили. Вопрос расследования этого дела фактически является вопросом восстановления честности, поэтому мы об этом позаботимся и займемся расследованием дела». Но в реальности фактически ничего сделано не было.

Скандал разразился грандиозный. 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси инициировала расследование, предваряющее процедуру импичмента президента. Спустя месяц процедура была начата, и закончилась вынесением обвинения, которое, впрочем, было затем провалено в Сенате.

При этом Зеленский уклонился от того, чтобы занять определенную позицию в истории, где оказался в одной из главных ролей. Он опроверг формулировку о давлении собеседника на него: «У нас был, я думаю, хороший телефонный разговор. Это было нормально. Мы говорили о многих вещах. Так что, я думаю, и вы читали это, что никто не давил на меня». Однако общая невнятность заставила вашингтонскую администрацию подозревать «Зе» в нелояльности и подыгрывании Демпартии. Тот же Джулиани открыто заявил о сговоре этих сторон.

Приоритеты Зеленского стали еще более очевидны в ходе последовавшей американской президентской кампании-2020. Ставка на победу Байдена очевидно преобладала над лояльностью Трампу как действующему президенту и казавшемуся более вероятным победителю гонки. Байден пообещал, что в случае избрания «работал бы над увеличением прямых западных инвестиций и поддержанием энергетической независимости Украины, особенно если трубопровод «Северный поток — 2» будет построен». А в поздравительной телеграмме к очередному дню независимости он пообещал киевскому режиму поставки летального оружия.

Очевидно, уже даже личных факторов хватает для холодного отношения Трампа к нелегитимному украинскому руководителю – именно личным отношениям к тем или иным политикам он всегда придавал особое значение. Отталкивающее политическое поведение служит лишь дополнением. Конечно, киевский режим не будет брошен Вашингтоном, и даже Зеленского Трамп какое-то время будет скрепя сердце терпеть. Однако очевидно, что во главе Украины он хотел бы иметь кого-то более лояльного и вменяемого с точки зрения управляемости и управления. Это банально соответствует его интересам в том числе и с точки зрения сохранения киевского режима как инструмента давления на Россию.