Bild: на юге ФРГ в результате нападения с ножом погибли два человека

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Не менее двух человек, в том числе ребенок, стали жертвами нападения в парке в городе Ашаффенбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии. Об этом сообщает газета Bild.

Предварительно, в 11:45 (13:45 мск) несколько человек получили ножевые ранения, в том числе группа детского сада. По словам представителя полиции, нападению подверглись трое взрослых и ребенок. Позже было подтверждено, что два человека погибли, это 41-летний мужчина и двухлетний ребенок. По данным полиции, еще два тяжелораненых человека госпитализированы. Среди них есть ребенок.

Подозреваемого, как отмечает Bild, удалось задержать. Им является 28-летний афганец. В прошлом у него наблюдались психологические проблемы, указывает издание.

В ноябре 2024 года полиция классифицировала часть парка как "опасное место". Там постоянно дежурят стражи порядка.