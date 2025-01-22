Гросси назвал "очень хорошим" факт отказа Украины от ядерного оружия в 1990-е

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал "очень хорошим" факт присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как государства, не обладающего ядерным оружием, в начале 1990-х годов.

"Времена повышенной геостратегической напряженности, такие как сейчас, усиливают привлекательность ядерного оружия. Даже на Украине, где были слышны споры о мудрости отказа от ядерного оружия. Разумеется, это неправильно, я думаю. Это очень хорошо, что Украина присоединилась к ДНЯО в качестве государства, не обладающее ядерным оружием", - сказал он на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Гросси также отметил, что сохранение Украиной советского ядерного оружия в 1990-е годы было "технически - а политически еще более - невозможным".

На сегодняшний день сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия выступает 191 государство.