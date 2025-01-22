Президент РФ дал поручение проиндексировать пенсии на 9,5% "задним числом"

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Социальные страховые пенсии должны быть уже к февралю проиндексированы по фактической инфляции в 9,5%. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Глава государства обратил внимание, что инфляция в России оказалась выше прогнозной - это значение используется для расчета процента повышения соцвыплат. "Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии по фактической инфляции 2024 года, то есть на 9,5%", - указал он.

Вместе с тем Путин поручил реализовать его решение "задним числом". Он распорядился пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января. Кроме того, президент дал поручение в феврале осуществить соответствующую доплату.

"Прошу правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации соцвыплат и пособий", - подчеркнул он.