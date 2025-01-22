МИД РФ: договор с Литвой о правовой помощи прекратил действие

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Прекращено действие договора между Россией и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сказано в сообщении МИД РФ, опубликованном на портале правовой информации.

"Действие договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в Вильнюсе 21 июля 1992 года, прекращено 21 января 2025 года", - следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.

Сейм Литвы денонсировал указанный договор 25 июня 2024 года.

Москва и Вильнюс подписали этот договор в 1992 году и продлевали его каждые пять лет. Он был призван защищать личные и имущественные права российских и литовских граждан и оказывать правовое сотрудничество при возникновении спорных ситуаций.