Трамп охарактеризовал отношения с Путиным как "очень хорошие"

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Новый президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения в главой российского государства Владимиром Путиным и с любовью относится к россиянам.

"Я не планирую делать России больно. Я с любовью отношусь к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Ранее Трамп выразил надежду на скорое общение с Путиным. Накануне он также заявил, что всегда готов к встрече с президентом РФ.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 23 июля 2020 года.