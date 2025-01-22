Число погибших при пожаре на курорте в Турции увеличилось до 79

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции увеличилось до 79. Об этом информировала местная прокуратура.

"Число погибших при пожаре после проведения ДНК-тестов возросло до 79", - следует из сообщения надзорного ведомства провинции Болу, где находится курорт.

Ранее Минздрав Турции сообщил, что из 51 пострадавшего при пожаре 39 выписаны из больниц.

Пожар на курорте Карталкая произошел в ночь на вторник. Ранее сообщалось о 76 жертвах трагедии. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

В Турции 22 января объявлен общенациональный траур.