Профессор Скопин: КНР и РФ будут вместе противодействовать давлению США

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсуждали в ходе видеоконференции 21 января, как синхронизировать идеи Москвы и Пекина по сотрудничеству на евразийском пространстве. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам переговоров. Затрону также были другие международные проблемы.

Профессор Московского гуманитарного университета, доктор географических наук Алексей Скопин отмечает, что «безусловно, нынешний разговор лидеров России и Китая можно рассматривать как демонстрацию единства позиций двух стран на фоне начала второго президентского срока Трампа. То есть, несмотря на то, что Трамп будет делать, Путин и Си Цзиньпин подтвердили не просто сотрудничество, не просто стратегическое сотрудничество двух стран, а уровень дружбы. Это максимальный уровень, который возможен в отношениях между странами. Поэтому это сигнал команде Трампа, что Китай и Россия не могут быть разделены никаким образом».

По словам эксперта, «так же очевидно, что можно говорить о координации политики России и Китая в отношении США. Потому, что очевидно для команды Трампа будет перенос внимания с европейского ТВД на Азиатский ТВД. А это максимально возможное давление на Китай, и многие говорили, что Кремль может испугаться такого давления и изменить свою политику. Но Владимир Путин четко дал понять руководству Китая, что никаких изменений в отношениях быть не может при любом раскладе, и, следовательно, две страны по прежнему остаются главной силой в Евразии, и вместе будут противодействовать любому давлению США, что в европейской части мира, что в азиатской части мира».