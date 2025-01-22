Разработан препарат, уничтожающий рак груди за одно применение

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Ученые в США разработали модифицированную версию экспериментального лекарства от рака груди ErSO, которая не вызывает опасных побочных эффектов и при этом уничтожает стойкие к химиотерапии опухоли после однократного введения. Соответствующая публикация размещена в научном журнале ACS Central Science.

"Существенное уменьшение объема опухоли или ее полное уничтожение в организме мышей после однократного ввода препарата - большая редкость для нашей области науки. По этой причине мы с нетерпением ожидаем возможность внедрить созданный нами препарат ErSO-TFPy в медицинскую практику для борьбы с тяжелыми формами рака груди", - указал профессор университета штата Иллинойс (США) Пол Эргенротер, которого цитирует пресс-служба издания.

Как отмечается, работу препарата проверили в опытах на мышах, в чей организм были имплантированы крупные образцы опухолей, стойких к действию химиотерапии. Оказалось, что животные хорошо переносили большие дозы вещества, при этом соединение ErSO-TFPy полностью уничтожало опухоль или значительно сокращало ее объем даже после однократного применения. Это делает его перспективным кандидатом на роль нового лекарства от рака груди, подчеркивают исследователи.