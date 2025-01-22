Эксперт Брутер: возможен ценностный конфликт между Европой и США

Трамп в своих первых указах отказывается от глобалистских ценностей – инклюзивности, поддержки сексуальных меньшинств, зеленой повестки, поощрения миграции…

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, «однозначно ответить, как такая политика Трампа повлияет на политику Европы, нельзя. Наверно на политику итальянского премьера Мелони не повлияет, она будет находиться в рамках этого курса. А, например, на испанского лидера Санчеса повлияет отрицательно. Он будет пытаться разыгрывать эту карту для того, чтобы остаться у власти, так же как и Макрон. Поэтому говорить обще, что европейские принципы в каком-то виде рухнут или наоборот, все станут похожими на Мелони или на Макрона, не имеет смысла. В каждой стране свой тренд, и в том, что касается внутренней политики, европейцы меньше будут ориентироваться на Трампа, к тому же этот вопрос зависит от того, на сколько ты активно действуешь? Неслучайно Маск занимается немецкой политикой, английской политикой, он понимает, что без круга поддержки возможности самой Америки будут ограничены. Поэтому он пытается изменить внутреннюю конфигурацию в различных странах. А как она будет меняться - это вопрос открытый, потому, что местные элиты тоже не заинтересованы в том, чтобы Маск их строил. Поэтому здесь будет определенная конкуренция, определенный конфликт, и мы видим его уже сейчас по выборам в Германии».

Владимир Брутер также считает, что «отчасти пересмотр подходов к этим ценностям в Европе идет, ведь трудно представить, что у Макрона и Качиньского одинаковые ценности, но у них есть очень много общих интересов. И в рамках этих общих интересов они забывают о ценностях. Поэтому формального отказа от принципов в Европе не произойдет, а эрозия происходит постоянно. Но при этом, без того, чтобы трамписты закрепились в Европе как самостоятельная политическая сила, официальных изменений не произойдет. А для того, чтобы они начали происходить, необходима серьезная работа со стороны Вашингтона, причем отчасти на чужом поле. Трамп этого не понимает в силу своего скудоумия, а Маск это скорее понимает».