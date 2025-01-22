Зеленский опасается, что США решат судьбу Украины без его участия

© John Moore/ Getty Images/ТАСС

Соединенные Штаты и часть европейских союзников могут решить судьбу Украины без участия Киева. Соответствующие опасения озвучил Владимир Зеленский, передает агентство Bloomberg.

"Мы не хотим, чтобы переговоры о разрешении конфликта на Украине произошли за нашей спиной. Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь речь идет не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах", - указал он.

По информации газеты The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнку по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.