В Белгородской области приняли решение об отселении жителей из Терезовки

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В оперативном штабе Белгородской области приняли решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа. Соответствующее сообщение разместил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Завершилось заседание оперштаба. Терезовка (Шебекинский округ) - начинаем отселение исходя из оперативной обстановки", - указал он.

Гладков уточнил, что жители могут обращаться к первому заместителю главы администрации Шебекинского округа Андрею Гридневу или министру строительства области Оксане Козлитиной. "Вся необходимая информация по порядку представления нового жилья у них. Не получается - звоните мне", - отметил он.

Кроме того, компенсация за аренду жилья полагается жителям населенных пунктов Белгородского района, в том числе поселки Малиновка, Отрадное, села Красная Нива и Толоконное.