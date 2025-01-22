В Татарстане за 2024 год 57% планировавших аборт решили отказаться от процедуры

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В Татарстане за 2024 год 57% женщин, планировавших искусственное прерывание беременности, отказались от этой процедуры. На это обратил внимание министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин в ходе итоговой коллегии ведомства.

"Большим и важным разделом в работе медицинских организаций является системная работа с женщиной, которая стоит перед репродуктивным выбором. В результате эффективного доабортного консультирования в республике появились на свет 469 детей", - сказал он.

Согласно данным презентации, представленной министром, всего за прошлый год 57% женщин приняли решение воздержаться от абортов, в 2023 году этот показатель в республике составил 35%.

Кроме того, в 2024 году Татарстан достиг исторического минимума по показателю младенческой смертности. Вместе с тем впервые не было зарегистрировано случаев материнской смертности.