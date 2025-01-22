Аскерова и Гозмана включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов экс-участника телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом) и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом). Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Ранее Гозман был осужден на 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Аскерову грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента.