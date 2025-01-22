В Ираке могут снизить брачный возраст до девяти лет

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Парламент Ирака утвердил изменения в семейный кодекс, которые могут повлечь за собой снижение брачного возраста с 18 лет до 15 для юношей и 9 для девочек. Об это сообщает телеканал Rudaw.

Как отмечается, поправки были приняты единым пакетом вместе с двумя другими законопроектами, против чего высказались многие депутаты.

По информации телеканала, спикер законодательной палаты Ирака Махмуд аль-Машхадани объявил голосование одновременно за три законопроекта, что само по себе является нелегитимным шагом, а также признал голосование состоявшимся, несмотря на недостаточное количество голосов "за".

В связи с этим группа иракских парламентариев подписала петицию с требованием отставки спикера, некоторые из них намерены оспорить конституционность прошедшего заседания.

Общественный резонанс, в частности, вызвали поправки в закон номер 188 "О личном статусе", принятый в 1959 году и представляющий собой семейный кодекс Ирака. В нынешней версии он предусматривает заключение брака только в соответствии с гражданским законодательством, которое в свою очередь толкует брак как добровольный союз дееспособных мужчины и женщины, достигших 18 лет. В отдельных случаях предусмотрено вступление в брак с 15 лет.

Вместе с тем принятые изменения делают возможным заключение брака в соответствии с религиозными нормами, в частности с теми, что предусмотрены в рамках шиитского направления в исламе. Так, по мнению шиитских богословов, подходящим возрастом для вступления в брак является 9 лет для девочки и 15 лет для юноши.

Новую версию семейного кодекса после одобрения парламентом для вступления в силу должен ратифицировать президент страны.