Шольц отметил, что Трамп станет вызовом для Европы

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что новый президент США Дональд Трамп станет вызовом для Европы.

"Совсем недавно мы получили новую администрацию США. Президент Трамп, как теперь очевидно, станет вызовом", - сказал Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Вместе с тем, по его словам, Европу и США связывает давняя история дружбы и партнерства. "И мы строим отношения на этом прочном фундаменте", - указал глава германского правительства.

Он отметил, что Трамп уже принял или анонсировал ряд решений. "Безусловно, мы их внимательно проанализируем вместе с нашими европейскими партнерами", - добавил канцлер.

При этом он подчеркнул, что Европа представляет собой большое экономическое пространство, в котором проживает порядка 450 млн человек. "Европа не станет прятаться и съеживаться, а будет конструктивным и уверенным в себе партнером. На этой основе мы будем плодотворно сотрудничать с США", - заключил Шольц.

Республиканец Трамп вступил в должность президента США 20 января.