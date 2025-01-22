В Индии под колесами поезда погибли 12 человек

В Индии 12 человек погибли после того, как слух о пожаре в поезде в штате Махараштра на западе страны спровоцировал панику среди пассажиров, некоторые из которых выпрыгнули из вагонов и оказались под колесами состава, следовавшего по соседним рельсам. Об этом информировала местная администрация.

ЧП произошло в 400 км от Мумбаи. "Предварительно, внутри одного из вагонов Pushpak Express появились искры и некоторые пассажиры запаниковали. Они потянули за цепь аварийной остановки, а некоторые из них спрыгнули на рельсы. В это же время по соседнему пути проходил Karnataka Express", - сообщили в администрации агентству PTI.

Уточняется, что еще несколько человек получили травмы.