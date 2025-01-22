На Солнце был зафиксирован выброс плазмы черного цвета

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На Солнце 22 января в течение трех часов наблюдался выброс плазмы черного цвета. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Судя по всему, вспышкой был разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счете вещество протуберанца полностью исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около трех часов в короне наблюдалось черное облако плазмы", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что такое событие считается редким.

Ученые отмечают, что такой цвет, как правило, дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.